Kasemets leidis, et Kõlvart ei ole ajanud õiget asja, kui ta Tallinnas käskis teatud vanuseastmete klassid kõik koju saata. Ta põhjendas, et sellega karistatakse õpilasi, õpetajaid ja koole, kes on tõsiselt vaktsineerimisega tegelenud ning kus koldeid ei ole. Kahtlemata on Tallinnas koole, kus nakatunuid on nii palju, et füüsilise õppega jätkata on keeruline. See aga ei tähenda, et ka mujal oleks põhjust distantsõppele minna.