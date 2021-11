Kiik: karmimaid piiranguid pole ehk vajagi

«Praegu on meie peamine eesmärk saada viiruse levik pidama kehtestatud reeglite täitmise ja vaktsineerimise abil. [Terviseameti koostatud piirangute] pakett, mis jõuaks teisipäeval valitsuskabinetti, tuleb lauale siis, kui me näeme, et kehtestatud reeglitest ei piisa,» ütles Kiik.

Tema sõnul on praegu oluline vaadata, kuidas töötavad seni kehtestatud piirangud ja meetmed, mis annavad lootust selleks, et uusi piiranguid ei olegi vaja.

«Kui vaatame nakatumise numbreid, siis on näha õhkõrna stabiliseerumist. Hetkeseisuga on veel vara öelda, kas see on trendi murdumine või ajutine nähtus. Aga mõne päeva pärast oleme juba targemad,» rääkis minister.