Kui esimesed testid koolivaheajalt naasnud koolidesse jõudsid, tõstsid pea mitmed pahased Eesti ettevõtted. Haridus- ja teadusministeerium (HTM) on raiunud, et nende teada oli kevadiste katseprojektide tõttu Eestis koolides kiirtestimise kogemus vaid kahel ettevõttel: Selfdiagnosticsil ja Synlabil. Varasemat praktikat koolides kasutamises pidas HTM oluliseks. HTM on ka väitnud, et nende teada puudus teistel ettevõtetel suutlikkus kohe vajalik kogus teste tarnida.