Marti ja Karin Kuusik loobusid Sass Henno vastu esitatud hagist. EKRE poliitik kannab ka kohtukulud 21 600 eurot

Kirjanik Sass Henno oli 2019. aasta novembris teatanud, et EKRE eksminister Marti Kuusik ja Karin Kuusik kaebasid ta kohtusse Eesti Ekspressis ilmunud avaliku pöördumise pärast, milles Henno pakkus naisele toetust koduvägivalla nõiaringist välja pääsemiseks. Täna tegi Henno teatavaks, et vastaspool soovib kohtuasja lõpetada ning et Marti Kuusik nõustus kandma ka kohtukulud summas 21 600 eurot.