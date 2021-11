GALERII ⟩ Tallinna tabas ootamatu rahevaling

Raheteradega kattunud tänavad annavad inimestele esimese signaali, et ega ka talv enam kaugel ei ole. Autoga liiklejatel tasub kindlasti mõtlema hakata rehvivahetusele.

Riigi ilmateenistuse andmetel areneb täna niiskes ebapüsivas õhumassis rünksajupilvi, mis liiguvad läänest itta. Ilm on pilves selgimistega ja sajuhoogudega, kohati on võimalik äike ning sekka võib tulla ka rahet, sajuhood on paiguti tugevad.