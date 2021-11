Korobeinik ei nõustu Kallasega: vaktsiin on ravim ja ravimitel on kõrvalmõjud

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeiniku sõnul see, et Kallas vaktsiinikahjustuse fondi loomist ei toeta, annab inimestele vale signaali. «Inimesed saavat tema sõnul sellest nii aru, et vaktsiinikahjustuste fondi olemasolu tähendab automaatselt seda, et olemas on kahjustused ja vaktsiini teha ei tasu. Enda arvamust põhjendas valitsusjuht anonüümsete käitumisteadlaste soovitusega,» ütles Korobeinik ERRile.

«Reaalsus on aga see, et inimeste intellektuaalne võimekus võib tõepoolest erinev olla, kuid üldiselt ei maksa kõiki vaikimisi lollideks pidada, olgu tegemist käitumisteadlase või peaministriga. Vaktsiin on ravim ja ravimitel on kõrvalmõjud. Seda teavad kõik ka siis, kui vaktsiinikahjustuste fondi Eestis pole,» kommenteeris Korobeinik. Ta rõhutas: «Kui riik kehtestab piirangud, peab ta olema valmis nende piirangute kõrvalmõjude eest vastutuse võtma, muidu ei pruugi inimene seda riiki ja selle riigi sõnumeid enam usaldada.»



Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eile Facebookis inimeste küsimustele vastates, et vaktsiinikahjustuste fondi loomine saadaks ühiskonda praegu vale signaali. Ta lisas, et ka praegu on kõigil, kellel on rasked kõrvaltoimed võimalus nõuda vaktsiini tootjalt kahjud sisse.

Vaktsiinikahjustuste fondi võimaldamist on arutatud läbi patsiendikindlustuse - sinna alla läheksid nii ravivead ja ka vaktsiinide kahjustused.



«Aga me oleme käitumisteadlastega ka pidanud nõu ja kuna meil praegu on jäänud just need inimesed, kes ka kardavad kõrvaltoimeid, siis praegu eraldi seda fondi luues me paljudele inimestele saadame signaali, et on justkui mingid ulatuslikud kahjud, mis on seotud vaktsiiniga ja need kellel on hirmud, kardavad veel rohkem,» rääkis Kallas. «Kui te saate Covidi ja seda raskelt põete ja elu kaotate selle tagajärjel, siis ju ei ole mingeid kompensatsioonimeetmeid.»



Tanel Kiik. FOTO: Remo Tõnismäe

21. oktoobril rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE), et patsiendikindlustus on laiem teema - see puudutab eeskätt erinevaid ravivigasid, mis oleksid olnud välditavad. «Ehk kui näiteks on mõne operatsiooni käigus või inimese ravimise käigus tehtud mingi konkreetne fikseeritav viga, mille on teinud tervishoiutöötaja: midagi on annustatud valesti, midagi on jäetud steriliseerimata või mingeid muid soovitusi on jäetud järgimata või tegevusi on jäetud tegemata, mida oleks pidanud, siis on võimalik patsiendil saada hüvitist,» kirjeldas Kiik. Minister lisas, et inimene läheb patsiendikindlustuse kaudu seda kaebust tegema. «Ehk see on kindlasti oluline meede, oluline täiendav raviohutuse tagamise võimalus, mis tuleb ära teha.»