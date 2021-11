Süüria keskosas hukkus maamiiniplahvatuses seitse inimest

Süüria kümneaastase konflikti vältel põldudele, teede äärde ja ka hoonetesse jäetud lõhkekehade tagajärjel on saanud haavata tuhanded ja surma sajad tsiviilisikud.

Ühenduse Landmine and Cluster Munition Monitor andmeil hukkus mullu taolistes õnnetuses 182 inimest.

Süürias on plahvatamata lõhkekehi arvatavalt igas kolmandas asulas, teatas märtsis ÜRO, märkides, et plahvatusohus elab pool riigi rahvastikust.

2011. aasta märtsis valitsusvastaste meeleavalduste julmast mahasurumisest alguse saanud Süüria sõjas on surma saanud pea pool miljonit inimest ning miljonid on oma kodudest lahkunud.

ÜRO teatas septembris, et Süüria sõjas surma saanud tuvastatud isikute arv on tõusnud 350 209-ni, kuid hoiatas, et tegelik ohvrite arv võib olla märksa suurem.