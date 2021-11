Kogukonnametsade seaduseelnõu lasti sõelapõhjaks

«Seniste kitsaskohtade lahendamiseks [seadusemuudatustest] ei piisa, vaid need üksnes süvendavad KAH-aladel metsatööde planeerimise probleeme,» hindas 12 looduskaitseühendust liitev Eesti keskkonnaühenduste koda (EKO). Jutt on keskkonnaministeeriumi seaduseelnõust, mille järgi asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad määratletakse edaspidi ainult kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis. Praegu määratleb neid riigimetsa majandamise keskus (RMK).

Piiratud otsustusõigus

EKO leidis, et eelnõu tekitab 10–15 aastaks õiguslikult ebaselge olukorra ning seetõttu peaks peatama metsaraied KAH-aladel kuni nende üldplaneeringutes piiritlemise ja omavalitsustepoolsete tingimuste seadmiseni. Eestimaa Looduse Fond (ELF) viitas ohule, et muidu võib RMK mitmed kogukonnale tähtsad metsad enne maha võtta.

RMK peametsaülem Andres Sepp kinnitas Postimehele, et RMK ei raiu kohalike omavalitsustega kokkulepitud KAH-aladel seni, kuni need üldplaneeringuga kinnitatakse. RMK pole aga midagi lubanud nende metsade kohta, mille kohta veel kokkulepet pole.

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks juhtis tähelepanu sellele, et eelnõu piirab omavalitsuse otsustusõigust RMK metsamajandamiskavade kinnitamisega. «Metsamajandamiskava koostamise kirjeldusest [on] puudu see osa, mis käsitleb, missuguste põhjenduste alusel on RMK nõus kõrgendatud avaliku huviga aladel uuendusraietest loobuma ning asendama need kogukonna väärtustega arvestava püsimetsandusega.»