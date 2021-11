Riigikontrolli ülevaade: koroonaviirus hüüdis tulles, kuid ohumärke eirati

Holm rõhutas aruannet üle andes, et ligi kahe viimase aasta tähelepanekud pandeemia esimesest ja teisest lainest ning saadud õppetunnid, mida riigikontrolli aruanne koondab, on mõeldud mitte minevikus tuhnimiseks või süüdlaste otsimiseks, vaid tulevikku kaasavõtmiseks.

«Riigi toimimise hädad, mida me praegu koroonakriisi puhul näeme, ei ole tegelikult koroonaspetsiifilised, need probleemid on kogu aeg olemas olnud, nad lõid lihtsalt praegu märgatavamalt välja kui tavaolukorras. On kahjuks puudunud administratiivne ja poliitiline tahe neid süsteemseid probleeme lahendada,» kommenteeris riigikontrolör Janar Holm värsket aastaaruannet.

Riigikontrolli hinnangul peaks avalikkuse teavitamine valitsuse otsustest, piirangutest ja käitumissuunistest olema märksa korrastatum: «Piiranguid või lõdvendusi tehes tuleb mõelda paljude peadega, kuid otsustatust rääkida ühel häälel,» sõnas riigikontrolör Janar Holm. «Vastasel juhul muutub inimestele häguseks, kuidas tuleb käituda ja mida teha, millised on reeglid.»

Holm rõhutas, et kui lõppude lõpuks on midagi otsustatud, siis tuleb need otsused ka täielikult ja üheselt jõustada. «Ühiskond tajub kriisiolukorras selgelt, kui valitsus paistab ebalev, ja see peegeldub kohe riigivõimu tõsiseltvõetavuses, selles, kas üks või teine reegel võetakse täitmiseks või neid eiratakse,» nentis Holm.

Riigikontroll on koroonakriisiga seonduvalt koostanud ja avaldanud mitmeid koroonakriisi auditeid, ülevaateid ning märgukirju. Holmi sõnul paistab koroona kolmanda laine harjale lähenedes, et esimesest ja teisest lainest pärit õppetunnid ei ole oma asjakohasust kaotanud.

Tööülesanded ja tegutsemine on ebaselge

Riigikontroll leiab ka, et info tuleks inimestele anda ametlike kanalite kaudu ja siis, kui valitsuse otsus on lõplik. Kui asjasse puutuvad tegutsejad jagavad erinevaid ettepanekuid ja kommentaare nii ametlikes kui ka mitteametlikes kanalites suvalisel ajahetkel ja enne valitsuse otsust, on tulemuseks sõnumite kakofoonia. Selle vältimise eelduseks on, et kõigepealt saavad otsustajad ise ühtmoodi aru, mida ikkagi otsustati. Lisaks sellele on vaja teada, kas üldse otsustati, ja mis eriti oluline – miks otsustati just ühe või teise meetme või piirangu kasuks ja kuidas see kriisi aitab lahendada.

Riigikontroll tõdeb, et riigiasutuste tööülesanded ja vastutus on jaotunud kohati mitte üksnes ebaselgelt, vaid ka ebarealistlikult. Hädaolukorra seaduse järgi korraldab kriisireguleerimist oma valitsemisalas vastav ministeerium, kuid sotsiaalministeerium suunas vastutuse terviseametile, kellel ei saanudki olla võimekust lahendada kogu riiki hõlmavat kriisi.

Sellises olukorras oli riigikontrolli hinnangul paratamatu ja mõistlik, et kriisi lahendamise koordineerimise võttis enda kanda lõpuks riigikantselei, mis on küll tervitatav, vaid vajaks ka vastavat õigusakti.

Varasemad õppused viitasid murekohale

Riigikontroll nentis oma aruandes, et kriisidega toimetuleku esimeseks eelduseks on adekvaatne hinnang selle kohta, millised ohud võivad riiki tabada. Muuhulgas tasuks analüüsida riigi võimekust ja astuda valmisoleku nimel ka tegelikke samme.