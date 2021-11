Isamaa pärib riigikontrollilt koolide kiirtestide hankimise kohta aru

«Arupärimise eesmärk on täpsustada, kas HTM on tegutsenud kooskõlas riigihangete seadusega ning taganud, et hanke käigus on tagatud aus konkurents ja läbipaistvus ning tagatud maksumaksja raha kuluefektivine kasutamine,» põhjendas Seeder.

Postimees kirjutas laupäeval, et haridus- ja teadusministeerium hankis koolidele kiirtestid ettevõttelt Selfdiagnostics ja seda väga piiratud ajaga. Sealjuures on mitmed ettevõtjad avaldanud pahameelt, et nende pakkumisi arvesse ei võetud.

«Tellimus on läbipaistmatu ning konkurendid ning ajakirjandus on seadnud kahtluse alla selle aususe. Miks eelistas ministeerium ühte ettevõtet olukorras, kus turul tegutseb ligikaudu 10 ettevõtet, kellel olnuks võimekus kiirtestide hankes osaleda?» küsib Seeder.