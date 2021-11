Riigikohus jättis Raidali valimiskaebuse rahuldamata

Raidal palus riigikohtul tuvastada, et kehtetuks tunnistatud hääletamissedelile oli kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber 175, ning tunnistada kehtetuks Otepää valla hääletamistulemus kandidaadile nr 175 antud häälte arvu osas. Samuti palus ta kohustada Otepää valla valimiskomisjoni kandidaadile nr 175 antud hääled ja kehtetud sedelid üle lugema ja tegema hääletamistulemuste protokollis kohase muudatuse või alternatiivselt palub ta kohustada vabariigi valimiskomisjoni tegema uus otsus.

Raidali hinnangul oli number 175 hääletamissedelile kirjutatud arusaadavalt. Vaidlusalust numbrit ei ole parandatud, vaid täpsustatud keskmist numbrit. Valija asus kirjutama numbrit 3, kuid täpsustas oma tahet ja kirjutas 7. Raidal märkis, et valijal on õigus täpsustada enda kirjutatud numbrit ning number ei pea olema kirjutatud laitmatult, määrav on valija tahe ning vabariigi valimiskomisjon ei ole oma seisukohta põhistanud. Raidal soovis ka käekirja ekspertiisi tegemist hindamaks, kas hääletamissedelile on kirjutatud 175 või 135.

Lisaks palus Raidal kohustada Otepää valla valimiskomisjoni korraldama häälte korduslugemine või kohustada vabariigi valimiskomisjoni tegema uus otsus. Raidali arvates piisab häälte korduslugemiseks sellest, et on olemas põhjendatud kahtlus ning häälte korduslugemine võib muuta hääletamistulemust ja mõjutada mandaatide jaotust.

Otepää vallas anti kokku 3531 häält, millest Keskerakond sai 4,93 protsenti ehk 174 häält. Koos alusetult kehtetuks tunnistatud hääletamissedeliga, millele oli märgitud kandidaadi registreerimisnumber 177, sai erakond 175 häält.

Kui Riigikohus tuvastab, et kehtivaks tuleb lugeda ka vaidlusalune hääletamissedel numbriga 175, siis saab Eesti Keskerakond kokku 176 häält. Kui häälte korduslugemisel selguks, et topelt valesti loetud hääl oleks pidanud minema Eesti Keskerakonna kandidaadile, siis saaks erakond 177 häält ehk 5,0127 protsenti kõigist häältest.

Raidal märkis, et sellisel juhul ületaks Eesti Keskerakond KOVVS § 56 lõikes 3 ettenähtud 5-protsendilise künnise ja ta saaks volikogu liikme mandaadi.

Kolleegium nõustus vabariigi valimiskomisjoniga, et Otepää valla valimiskomisjon tunnistas vaidlusaluse hääletamissedeli, mille jaoskonnakomisjon oli lugenud antuks kandidaadi nr 175 poolt, õigesti kehtetuks. Samuti nõustus kolleegium vabariigi valimiskomisjoniga ka selles, et puudus alus kohustada Otepää valla valimiskomisjoni lugema Otepää vallas antud hääled veelkord üle. «Häälte korduslugemiseks on põhjust eelkõige juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis viitavad häälte lugemisel toimunud seadusrikkumistele või vigadele, mis võisid mõjutada valimistulemust,» märkis riigikohus.