Kaitseministri avaldus: meie regiooni julgeolekuolukord on heitlik

«Poola, Leedu ja Valgevene piiril on lahti rullumas 30. aasta kõige heitlikum julgeolekukriis,» teatas Laanet avalduses.

«Alates hübriidrünnaku algusest oleme olukorda suure tähelepanuga jälginud ning olukorra lahendamisse panustanud nii tõkestustraadi saatmise, mehitamata lennuvahendite meeskondade kui ka viimati sõjaväepolitsei meeskonnaga. Märkimisväärse panuse olukorra lahendamisse on andnud ka Eesti sisejulgeolekujõud. Paraku Valgevene režiimi poolt de-eskalatsiooni märke ei ole. Viimase kuu jooksul on taas hüppeliselt kasvanud piiriületamiste katsete arv Valgevene-Poola piiril,» seisab avalduses.

Laaneti avalduse kohaselt ei lisa kindlust ka Valgevene presidendi Lukašenka hiljutine ukaas, mille kohaselt on kõik Valgevene lennujaamad avatud rahvusvahelistele lendudele ning samal ajal otsitakse pidevalt uusi lähteriike ja peetakse läbirääkimisi uute rändekoridoride tekitamiseks.

«Olukord muutub mitmekordselt tõsiseks seoses hiljutiste pingete eskaleerumise ning Venemaa tegevusega Ukraina suunal. Kombinatsioonina on see meie regioonile, NATO-le ja Euroopa Liidule viimaste aastakümnete kõige keerulisem julgeolekukriis,» teatas Laanet.

Praeguse olukorra lahendamiseks on Laaneti avalduse kohaselt esmatähtsad järgmised tegevused:

- Olukorrateadlikkuse tagamine liitlaste vahel. Pidev infovahetus, et vältida valeinfost tulenevat eskalatsiooni või liitlaste otsusekindluse murenemist. Arutame teemat viivitamatult oma Balti kolleegidega.

- Liitlaste ühtsuse ja otsusekindluse demonstreerimine, et Lukašenka režiimil ei õnnestuks saavutada oma eesmärki – destabiliseerida Balti riike ja Poolat ning Euroopa Liitu laiemalt. Siin on olulised nii ühised toetusavaldused kui ka reaalsed panused Poola ja Leedu abistamiseks. Kaitseministeerium on kokku panemas ettepanekuid Poola ja Leedu täiendavaks toetamiseks.

- Euroopa Liidu täiendavad sanktsioonid Valgevene suunal on olulised ning toetame igakülgselt nende viivitamatut kehtestamist.

- Pingete laiaulatuslikum eskaleerumine regioonis nõuab NATO väevõime- ja heidutushoiaku ülevaatust regioonis.