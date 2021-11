Oktoobri lõpus Keeniasse missioonile saadetud Eesti arstid saabusid esmaspäeval tagasi kodumaale. Anestesioloog Markko Pärtelpoeg käis Keenias vabatahtlikuna esimest korda. Musta Mandri kogemusest jääb talle kõige ehedamalt meelde inimelu väärtus. «Meil on meditsiin tehtud nii turvaliseks, et õnn on olla sündinud Euroopas ja siin seda meditsiiniteenust saada,» sõnas Pärtelpoeg.