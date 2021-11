Liimets: migrantide kasutamine poliitilise mõjutusvahendina on Eesti jaoks vastuvõetamatu

« Enesestmõistetavalt hoiavad kõik Eesti asjassepuutuvad ametkonnad Valgevene jätkuval hübriidrünnakul EL-i ja NATO välispiiril väga teravalt silma peal. Eesti jaoks on täiesti vastuvõetamatu, kui oma kodust tühjade lubadustega kaugele meelitatud inimesi, nende hulgas ka naisi ja lapsi, kasutatakse kalgilt ära poliitilise mõjutusvahendina,» kommenteeris välisminister toimuvat.

Liimets tuletas meelde, et Eesti oli juulis üks esimesi riike, kes pakkus Leedule oma kohest tuge ja näitas üheseltmõistetavat solidaarsust. «Samuti oleme ÜRO julgeolekunõukogu eesistujana juhtinud Valgevene piiril toimuvale järjekindlalt rahvusvahelise kogukonna tähelepanu,» kirjeldas ta. «Olen ka täna New Yorgis, kus tõstatame selle küsimuse esimesel võimalusel julgeolekunõukogu aruteludes.»

Liimets kinnitas, et Eesti on valmis Lätit ja Poolat vastavalt nende soovidele ja vajadustele toetama. Eesti tuge pakkus ta varasemalt ka Leedu kolleegile Gabrielius Landsbergisele. «Sellest ajast oleme Leedut, aga ka Lätit ja Poolat igati toetanud ning kasutanud järjekindlalt ka kõiki diplomaatilisi töövahendeid, et migrantide voog Valgevenest väheneks ning rünnak lõppeks,» lisas Liimets.