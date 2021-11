Koroonaviiruse ravi on maksma läinud üle 100 miljoni euro

Raviarve diagnooside järgi on 2020. aasta algusest saadik pöördunud arsti poole ägedate haigusjuhtude või tüsistustega 238 003 inimest ja neile on ravi kompenseeritud 56,6 miljoni euro eest.

Haiglaravi on vajanud 11 958 inimest ja nende haiglaravikulu on praeguse seisuga 51,6 miljonit miljonit, ütles haigekassa analüütik Kadri Haller-Kikkatalo teisipäeval toimunud pressikonverentsil.

Haiglarahvi keskmine hind on vaktsineerimata patsiendi puhul ligi 1000 eurot kõrgem kui vaktsineeritud patsiendi puhul. Samuti veedavad vaktsineerimata inimesed haiglas kauem aega.

Haller-Kikkatalo toonitas, et enim hoiab raviraha kokku vaktsineerimine. Kokku on vaktsineerimine siiani kokku hoidnud ligi 13 miljoni euro ulatuses ravikulusid.

Kalleim ravijuhtum on siiani haigekassale maksnud 422 370 eurot ja isik viibis haiglas 156 päeva. Tegu oli vaktsineerimata inimesega.

Haiglaravi vajadus on vaktsineeritute seas neli ja pool korda väiksem ning vaktsineeritutel on kuus korda väiksem võimalus sattuda intensiivravisse. Samuti on vaktsineeritute seas kaks ja pool korda väiksem suremus.