Kallas: Poola piirikriisis tuleks tähelepanu pöörata ka lennufirmadele

Peaminister Kaja Kallas märkis, et suhtles eile Poola peaministri Mateusz Morawieckiga ja kinnitas Eesti igakülgset tuge Poolale. «Valgevenest üle ELi ja NATO välispiiri suunatud inimesed on osa Valgevene režiimi poliitiliselt korraldatud hübriidrünnakust. See tegevus on ebaseaduslik, vastuolus rahvusvahelise õigusega ning kujutab selget julgeolekuohtu mitte üksnes Poolale, vaid kogu Euroopa Liidule,» nentis Kallas.