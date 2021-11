FOTOD JA VIDEO ⟩ Ämaris ja Kloogal harjutati lennuõnnetusele reageerimist

«Õppuse peamine eesmärk oli läbi harjutada tegevused, mis on kehtestatud õhusõidukitega toimunud õnnetuste lahendamiseks. Samuti lihviti erinevate allüksuste omavahelist koostööd,» selgitas tuletõrje- ja päästeteenistuse ülem nooremleitnant Allar Siiroja lisades, et sellisel kujul toimus hädaolukorraõppus lennubaasis esmakordselt.

Nooremleitnant Siiroja sõnul oli õppus edukas ja osutus kõigile kasulikuks. «Üksused said harjutada oma protseduurilisi tegevusi ja omavahelist koostööd. Selliste õppuste ja harjutuste korraldamine on vajalik kõigi osapoolte vilumuse tagamiseks, sest õnnetuste korral on kiirus ja aeg võtmetähtsusega,» selgitas ta.