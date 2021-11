Opositsioon: ootused Tallinna võimuleppele olid suuremad

Reformierakondlane Kristen Michal ütles, et tema ootused koalitsioonileppele olid suuremad. «Sisulise poole pealt on see varasema Keskerakonna ainuvõimu tegevuste jätkamine. Minu ootused sellele koalitsioonileppele olid kõrgemad, sest kui sotsid juba läbirääkimistele võeti, oli selge, et ega Keskerakonnal teist võimalust olnud. Seega oleksid nad võinud veidi julgemalt survet avaldada,» sõnas Michal. Ta lausus, et kui meenutada teemasid, mis olid valimiskampaanias kesksel kohal, siis näiteks rattastrateegia kohta seal ju midagi öeldakse ja see on iseenesest hea, samas on seal on ka selliseid veidraid asju nagu kokkulepe, et jätkatakse kõnniteede ehitamist. «No nimetage mulle mõni omavalitsus, kes teataks, et ei jätka kõnniteede ehitust», ironiseeris Michal.