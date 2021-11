Lõhkeained kapi otsas teevad muret

Üks meestest rääkis ülekuulamisel, et hoidis üht 200 grammist trotüüliklotsi mingil ajal lihtsalt oma kodus kapi otsas. Kokku said mehed süüdistuse veidi üle kilo trotüüli käitlemise eest, ent sama menetluse käigus tuli eri garaažiboksidest lagedale lisaks veel ca kuus kilo lõhkeainet, mille päritolu ei suudetud kindlaks teha. Trotüülihuvilised mehed olid detektoristid. Ringkonnaprokurör Deniss Medvedevi sõnul pole mingi saladus, et Paldiski ümber leidub nõukogude ajast pärit piirkondi, mis peidavad endas ohtlikke leide relvade ja lõhkeainete näol ning seda mehed sealt spetsiaalselt ka otsimas käisid. Kui enamasti prooviti leiud sõpradele maha müüa, et amfetamiini osta, siis üks meestest proovis lõhkeainet ka praktikas käiku lasta ja valmistas leitud lõhkeainest torupommi tüüpi seadeldisi, mida seejärel Paldiski ümber rõõmsalt õhkis. Mõlemad mehed mõisteti vangi.