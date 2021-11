Tallinn jätkab veel vähemalt kaks nädalat distantsõppega

«Meil kujunes ühine arusaam, et praeguses olukorras me peame jätkama osalise distantsõppega niikaua kuni olukord ei parane, eelkõige koolides,» lausus Kõlvart.

Tallinna linnapea andis asja kohta selgitusi ka veidi hiljem «Esimeses stuudios». «Ma saan aru, et see on väga valus ja ebameeldiv otsus. Sellepärast ma ütlesin koolijuhtidele ja olen seda öelnud nädal ja kaks nädalat tagasi, et me võtame vastutuse enda peale. Vaatamata sellele, et juriidiliselt otsustab kool, vastutus tõepoolest kuulub avalikule sektorile. Antud juhul Tallinna linnale, linnavalitsusele, linnapeale,» selgitas Kõlvart.