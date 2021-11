Vigade parandus? HTMi järgmine testitehing üllatab seekord ülisoodsa hinnaga

Tellijale

«Täiesti ilma pärimata,» kinnitas Tarmo Kriis, kelle ettevõte Medteenus sai kutse hankekonkursil osaleda. «Helistasin neile umbes samal minutil, kui nad selle [kutse] välja saatsid. Nad ütlesid, et on koostöös terviseametiga teinud ülevaatuse, millised firmad olemas on.»

Hind tekitab ettevõtetes segadust

Kokku saatis HTM terviseameti meditsiiniseadmete lehel olnud infole tuginedes kutse osaleda 11 ettevõttele. Raamlepingu hind on 2,37 miljonit, mis teeb ühe testi hinna erakordselt odavaks: 0,5–0,6 eurot. Seda tõdemust jagasid Postimehega kolm kiirtestidega tegelevat ettevõtet. Mäletatavasti oli Selfdiagnosticsiga sõlmitud lepingu puhul üks küsitavustest just see, et kahe miljoni testi ostuks kulus viis miljonit eurot ehk tüki hind oli ligikaudu 2,5 eurot.

Nüüdne tükihind – kaugelt alla euro – on aga ettevõtete hinnangul ebarealistlik.

«Selles kutses on rida lahtiseid otsi. Tahetakse saada pakkumist, aga öeldakse, et testida tuleb nädalas kaks-kolm korda. See teeb selle perioodi vältel väga suure erinevuse nendes testides. Summa antakse ette ja kui selle summa sisse see ära pakkida...,» lausus Kriis ja nentis, et on kummaline, kuidas hind nii madalaks langes.