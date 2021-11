Kass tekitas eramus põlengu

Kohale sõitnud ekipaaž teatas, et eramus on põleng, mis sai kliendi esindaja kaasabil kustutatud. Inimesed vahejuhtumis viga ei saanud.

«Samal päeval reageerisime tulehäirele ka Harjumaal, kus kohale sõitnud ekipaaž tuvastas, et ühe eramu omaniku vend oli unustanud elektripliidi sisse ja elektripliidil oleva panni õli läks tossama. Kahju piirdus küll vaid kärsanud panniga, kuid kohapeal viibisid samal ajal ka 4 kassi, kelle jaoks oleks see võinud lõppeda märksa kurvemalt. Seega palume inimestel olla ettevaatlik ja enne kodust lahkumist kontrollida, et pliidid oleks välja lülitatud ja ahjudes ei hõõguks tuli,» võttis õnneliku õnnetuse kokku G4S-i teenindus- ja juhtimiskeskuse direktor Reiko Tääker.