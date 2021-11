Vastutustundlikuks reisimiseks on Eestist avatud 40 otselennuliini

Ehkki oktoobris läbi viidud Kantar Emori uuringust selgus, et 39 protsenti Eesti elanikest hindab reisimisel koroonaviirusesse nakatumise ohtu madalaks, on Tallinna lennujaama üleskutse eelolevaks talviseks puhkustehooajaks hooliv suhtumine enda ja teiste reisijate suhtes, mille aluseks on vaktsineerimine ja vastutustundlik käitumine.

Uuringust tuli välja, et Eesti inimestel on suur soov puhkama lennata. 32 protsenti vastanutest lendaks esimesel võimalusel Vahemere äärde ja iga neljas vastaja igatseb külastada mõnd välismaal elavat sõpra või sugulast.

Tallinna lennujaama talvine lennugraafik on vastutustundlikuks reisimiseks kõik võimalused loonud. Sõiduplaanis on lennud 40 otsesihtkohta, sealhulgas eestlaste poolt palavalt armastatud puhkusereisi sihtkohad Egiptuses ja Kanaaridel.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on mõistetav, et paljud inimesed on hetkel reisimise osas veidi äraootaval seisukohal. Samas hindu vaadates on just praegu hea aeg soetada lennupileteid. «Talvine lennuhooaeg kestab märtsi lõpuni ehk praegu on parim aeg teha plaane uueks aastaks ja järgmiseks kevadeks. Selleks, et reisimine oleks muretum ja lihtsam, kutsun kõiki üles end vaktsineerima ja reisima vastutustundlikult,» lausus Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul on taastunud inimeste soov ja kindlus reisida, mida näitab ka reisijate arvu kasv. «Vaktsineerimine on selgelt lihtsustanud reisimist. Tänaseks on vaktsineeritud inimesed mõistnud, et reisimisega ei kaasne suurem oht nakatuda kui näiteks kaubanduskeskuses, restoranis või teatris käies. Kõikjal tuleb käituda vastutustundlikult. Ka erinevates Euroopa riikides on vaktsiinipassi näitamine igapäevane tegevus ja nii on vaktsineeritutel reisi nautimine palju lihtsam».

Iga reisile suunduja saab ootamatusi vältida, tehes eelnevalt ära ka kodutöö ning tutvudes sihtriiki sisenemise nõuetega ning käitudes vastutustundlikult. Pärgmäe rõhutab, et lennujaamas on maski kandmine kohustuslik ning erinevad ennetusmeetmed on kehtestatud kõigi tervise hoidmiseks. «Sellele vaatamata on hea meel näha, et inimesed on taas tee lennujaama leidnud, et uusi kohti avastama minna ning positiivseid emotsioone kogeda. Kõigi Tallinnast avatud otsesihtkohtadega on võimalik tutvuda Tallinna lennujaama kodulehel.»