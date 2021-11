Jürgen Ligi Kõlvartist: näen allilma seostega bojaari ja kapo aastaraamatu staari, kes surub peale vene kultuuri ja vene keelt

«Kõlvarti intervjueerimisi ja järelkajasid vaadates ei saa ma lahti tundest, et eestlaste enesealalhoiuinstinkt on hääbunud ja asendunud alaväärsuskompleksiga,» alustas Ligi sotsiaalmeediapostitust, tõdedes, et ajakirjanikud ei tee nägugi, et midagi küsiksid ja Kõlvart ei tee nägugi, nagu vastaks.

«Ja kommentaarid on, et vot vahva mees ja valdab võitluskunste. Mina näen allilma seostega bojaari ja kapo aastaraamatu staari, kes surub peale vene kultuuri ja vene keelt, supleb maksurahas ja mittekodanike tagatud ainuvõimus ning pole isegi proovinud edendada mingit koostööd ega diskussiooni. Inimese asemel maski. Ja see on väärtuste, mitte isiklik jutt,» jätkas Ligi.

Miks Lasnamäe koolides ei vaktsineerita?

Kuigi endise Tallinna linnapea Tõnis Paltsiga võrreldes on Kõlvart Ligi hinnangul rahanduses geenius, ei viljele Kõlvart siiski kaasaegset asjaajamist ega argumentatsiooni. «Savisaare lipot ega mupot ega mõnd pässi enam pole, tore, aga ühtki linna arengu kaunist visiooni ega mõtteavaldustki, mis oleks roheline, arhitektuurne, intelligentne või sotsiaalne, ju tegelikult ei kuule, isegi seal mitte, kus asjad ise pole tegelikkuses kehvasti. Korruptsiooniuudised ei katke, aga kedagi ei koti,» märkis Ligi.

Ligi jaoks oli eilses saates kõige kohutavam hetk, kui Kõlvart nentis, et avaliku võimu esindaja ei tohi öelda, et inimesed käituvad valesti, tema vastutab alati ise. «No kas ei aja tõesti iiveldama selline silmakirjalik isatsemine oludes, kus kriisi juhib kibedus, protest, harimatus ja uhuu, mitte vaktsiinide ja soovituste puudujääk?» küsis Ligi.

«Pealinn hoiab koole kinni, kuigi riik pingutab lahtihoidmise nimel ja laste peal vaktsiin ideaalselt toimib. Keegi ei küsi päriselt, mis õigusega, miks Lasnamäe koolides ei vaktsineerita, mis põhjendus see on, et keegi ei tohi vaktsineerimisega saada hariduslikku eelist? Hulluks oleme läinud?» jätkas ta.

Ligi tõdes, et me ei saa teada, miks Kõlvarti seisukohad on hüplikud ja oma partei valitsustega vastutsüklis. «Mees kohtub presidendiga, aga pressiteatesse ei ilmu talt üleskutset enda kummardajatele vaktsineerida, vaid mingi pläga muudest valikutest. Miks?»

Ligi küsis veel: «Mida arvab Kõlvart segregatsioonist alates lasteaiast ja inimarengu aruandest, mis seda taunib, on keegi kuulnud? Lasnamäe vaktsineeritus on pöördvõrdeline tema jumaluse protsendiga. Keegi ei uuri. Venekeelne kool, russkij diktant [venekeelne etteütlus – M.P.], Tallinn kui venekeelse ettevõtluse keskus, keegi ei küsi, mis lisaväärtusi peale korruptsiooni ja rahapesu see meile tooks.»

«Stiilne nagu Putin»

Ligi jätkas: «Kindlasti on ta pisut teravam kui Taavi Aas, aga avalik võim peaks püüdma sellist asja tõestada ja proovida kunagigi midagigi öelda. Kõlvartil on ainult pareerivad ja poseerivad, mitte aktiivsed, improviseerivad ja inspireerivad vastused. Volikogus on ta etteasted tõeline piin, venitavad, isatsevad, justkui oleks tegu professoriga koolilaste ees, mitte ühe suhteliselt elukogenematu saalis olija ja töövõtjaga, kes annab tööandjale aru. See on Putin, mitte Eesti pealinna linnapea. Omamoodi stiilne, tõsi, nagu ka Vladimir Valdimirovitš, aga – kamoon!»

Volikogu kodukord on Ligi sõnul omakorda tehtud oponente vaigistav ja seal lihtsalt ei teki lootustki diskuteerida. «Umbusaldusavaldused paigutatakse suvaliste päevade varahommikutele, kus inimesed on põhitööl, arupärimised hilisõhtutele. KE liikmed ei tule saaligi, kuigi hääletuste ajal on nagu betoon pingi küljes ja alati vait.»