Politsei otsib liiklusõnnetuses eakat prouat abistanud naist

Liiklusjärelevalvekeskuse väärteomenetleja Merle Krenštrauchi sõnul on väga kiiduväärt, et keegi ümbritsevatest inimestest abivajavat eakat prouat märkas ja aitas. «Liiklusõnnetuse korral on paljud inimesed šokis ning käituvad vastavalt intuitsioonile. Kuid kindlasti tuleb jätta meelde kõige olulisem – kui liiklusõnnetuses on inimesed viga saanud, tuleb helistada 112 ja käituda edasi vastavalt häirekeskuse töötaja juhiste järgi,» tuletas ta meelde.