Järgmisel aastal kuulutatakse välja hange linnahalli rekonstrueerimiseks

«Kuulasime ära linnahalli rekonstrueerimise turu-uuringu informatsiooni. Eelkõige on näha, et on olemas selge huvi linnahalli vastu. On tekkinud ka arutelu ettevõtetega, kes soovivad tulevikus hanke väljakuulutamise puhul detailsemat infot jak es tegid enda poolt ettepanekuid, mis on võimaliud tingimused, mille alusel neid huvitaks koostöö Tallinna linnaga,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et turu-uuring viidi läbi selleks, et kaasata erasektorist võimalik partner kulude optimieerimiseks vaatamata sellele, et Tallinn on valmis selle ka ise realiseerima. «Tahame analüüsida alternatiivseid võimalusi, et juhul kui leiame partneri, saaksime vabaneva ressursi suunata teiste projektide realiseerimiseks,» ütles linnapea.

Täna lähtub linnavalitsus sellest, et linnahalli rekonstrueerimine läheb maksma umbes 130 miljonit euort. «Turu-uuring näitab, et seda saab teha koos erasektoriga. Neli ettevõtet on näidanud üles konkreetset huvi, teised on öelnud, et soovivad tingimustega tutvuda.