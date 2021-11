Ratas avaldas Poolale toetust: Eesti jälgib toimuvat tähelepanelikult

Samuti on Ratase sõnul Eesti valmis Poolat igakülgset toetama. «Eesti jälgib väga tähelepanelikult Valgevene režiimi poolt korraldatud hübriidrünnakut Euroopa Liidu ja NATO välispiiril,» ütles Ratas, kelle sõnul on ühtsus ja solidaarsus täna olulisimad väärtused.

Marssal Witek andis kohtumisel ülevaate hetkeolukorrast Poola-Valgevene piiril ning tänas Euroopa Liidu ja NATO liikmesriike toetuse eest. Ta mainis, et mitmed riigid on pakkunud Poolale igakülgset abi. Witek pidas oluliseks, et kõik piirkonna riigid räägiksid ühist keelt.