Karis osaleb Pariisis rahufoorumil ja UNESCO aastapäeva tähistamisel

«Meil on aina enam üleilmseid väljakutseid nagu näiteks kliimamuutused, pandeemia, ränne või digipööre, mis vajavad ühist vastust ning rohkem rahvusvahelist koostööd. Vabariigi presidendi osalemine rahukonverentsil ja UNESCO aastapäeva tähistamisel on oluline, et Eesti sõnumid ja panus leiaksid nende ühiste väljakutsete arutelul paremat kõlapinda,» ütles presidendi välisnõunik Celia Kuningas-Saagpakk.