Terviseamet võtab koroonaviiruse reoveeuuringu ülikoolilt üle

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns kinnitas rahvusringhäälingule, et suures plaanis midagi ei muutu ja koostöö ülikooliga jätkub. «Ainuke muutus on see, et maht veidi väheneb,» sõnas Liepkalns, lisades, et väiksematest asulatest uuest aastast enam punktproove ei võeta. Seda seetõttu, et väikeste asulate proovid niivõrd täpset teavet ei anna.