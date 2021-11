Siseminister: idapiiri rajatised valmivad planeeritust kiiremini

«Füüsiline piiritara on juba valmis nendes kohtades, kus eksperdid nägid kõige suuremid riske illegaaseteks piiriületusteks. See on siis kolmikpunktist ülespoole kagunurgas 23 kilomeetri ulatuses,» selgitas Jaani.

Tema sõnul edenevad ehitustööd ka järgmistes piirilõikudes, mis moodustavad 39 kilomeetrit. «Ehk siis ligi 63 kilomeetri ulatuses käivad kokku tegevused. Seal on kehtivad ehituslepigud ja tööd käivad,» ütles Jaani.

Politsei- ja piirivalveamet on ühtlasi alustanud läbirääkimisi selleks, et olemasolevatel tingimustel kiirendada piirirajatiste ehitamist. «Oleme toonud ettepoole ka mitmed hanked piiriehituse osas ja seda kuni kuus kuud. Eesmärk on kiirendada idapiiri väljaehitamist ning oleme ka seiretehnika osas kiirendanud hankeid,» lisas Jaani.