Kuigi Poola ei luba endiselt ajakirjanikke piirile migrantide ja piirivalvurite vastasseisu kajastama, on piiri läheduses viibivad Postimehe ajakirjanikud näinud paari tunni jooksul vähemalt kümmet militaarsõidukit. Suurem osa neist suundub piiri poole, mõni üksik on sealt suunast ka naasnud.

Osa militaarsõidukeid on täis Poola armee mundris inimesi, teised on olnud tühjad. Näha on ka seda, et piiri poole veetakse relvastust.