Kiik: vaktsiinikahjustuste fond saab teoks

Eile andis Isamaa riigikogule üle vaktsiinifondi loomise eelnõu. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Eesti seadnud eesmärgi vaktsineerida koroonaviiruse vastu suurem osa elanikkonnast ning rakendatud on meetmeid, mis ei jäta paljudele inimestele muud valikut kui ennast vaktsineerida.

Kiik märgib, et Eestis praegu kehtiv tootjavastutuse süsteem näeb ette, et vaktsineerimisel võimalikku kahju saanud inimestel on õigus esitada kahju hüvitamise nõue otse ravimitootjale. «COVID-19 vaktsiinide puhul on vaktsiinitootjal kohustus teavitada sotsiaalministeeriumi kahjunõude esitamisest ja kaasata ka Eesti riik selle kahjunõude lahendamisse. Vaktsiinikahjude fondi loomise eesmärk on muuta väga harva esinevate tõsiste tervisekahjustuste korral inimesele hüvitise saamine märksa lihtsamaks.»