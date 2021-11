Riigi peaprokurör Andres Parmas: ohuks demokraatiale on see, kui prokuratuuri riigis ei ole

Tellijale

Inimesele on 103 aastat raugaiga, aga mida tähendab see vanus prokuratuurile?

Tahaks loota, et Eesti riik kestab läbi aegade, nagu taotletakse põhiseaduse preambulis. Selles mõttes tahan öelda, et prokuratuur pole enam lapseohtu – arvan, et oleme ikkagi täiskasvanueas. Aga kindlasti on siit kõvasti edasi minna.

Kuhu?

Saada paremaks! Targemaks, efektiivsemaks, täpsemaks… Täpsemaks selles mõttes, et kui klassikaliselt on prokuratuuri ülesanne olnud esitada riigi nimel kellelegi süüdistusi ja taotleda süüdimõistmist, siis aja jooksul on liigutud selles suunas, et prokuratuur oleks süüdistuse esitaja asemel rohkem juhtumikorraldaja. Meie olemus ei seisne enam ainult selles, et läheme kohtusse ja ütleme: näete, see inimene siin on halba teinud, mõistke ta süüdi, saatke vangi!

Vastupidi, püüame võimalusel üldse vältida olukorda, et peame kellegi kohtusse saatma, tema süüdimõistmist nõudma. Pigem püüame lahendada juhtumi nii toimepanija kui ka ühiskonna jaoks võimalikult valutul moel.

Vihjan sellele, et me seaduses kehtib nõue alustada kriminaalmenetlust, kui on olemas selleks ajend ja alus. Aga ühtlasi kehtib seaduses alustatud kriminaalmenetluse puhul teistpidi võimalus.

Kui inimese süü ei ole suur ja puudub avaliku menetluse huvi, saab menetluse lõpetada. Kahjud, kui need on tekitatud, tuleb loomulikult hüvitada, ja toimepanija saab enda kanda n-ö kohustusi, peab maksma mingisugust sunniraha.