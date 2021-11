Kultuurkapitali otsuste juurest jäeti kõrvale nii muuseumi- kui ka arhitektuuriinimesed

Eesti muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste ja ICOM ((International Council of Museums) Eesti rahvuskomitee juhatuse esimees Agnes Aljas saatsid kultuuriminister Tiit Terikule kirja, kus märgivad, et selle otsusega on muuseumivaldkond kui kultuuripärandi ja rahvusliku identiteedi säilitaja, vahendaja ja uurija jäetud põhjendamatult kõrvale oma valdkonna otsustusprotsessist.