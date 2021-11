Uus koalitsioon läheb Tallinnale maksma ümmarguse summa

Igal Tallinna abilinnapeal on oma büroo, kus töötab mitu ametnikku. Tallinna personalidirektori Virve Raiki sõnul on Tallinna abilinnapeade palk praegu 5200 eurot. 5200 euro suuruse brutopalga puhul on palgakalkulaatori järgi tööandja kulu 6957 eurot kuus.

Peale selle on igal abilinnapeal enda büroo, kus töötab kuni kolm töötajat, kelle palk on 1400-2000 eurot. Isegi kui eeldada, et iga büroo töötaja saab kõige madalamat ehk 1400 euro suurust palka, siis on tööandja palgakulu ühe sellise töötaja peale 1873 eurot kuus. See tähendab, et ühe abilinnapea ja tema büroo palkamine läheb linnavalitsusele maksma vähemalt 150 000 eurot aastas.