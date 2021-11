Keskusse on viidud üle piiri pääsenud migrandid, kelle tervislik seisund on olnud kehv ning kel on vaja läinud haiglaravi. Seejärel on nad toodud just siia, väikesse keskusesse. Et peale üksinda sinilindu püüdma tulnud meeste on siin terveid peresid, sellest annavad märku palliga ringi jooksvad lapsed.