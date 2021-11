Hõbemägi kritiseeris valitsust, et see on jätnud piiri õigel ajal välja ehitamata. «Meil on piiril ainult mees, naine ja koer kõrval,» lausus Hõbemägi. Ta meenutas, et veel suvel ütles peaminister Kaja Kallas Urmas Reinsalu küsimusele vastates, et ei pea piirile täiendavate tõkete panemist vajalikuks.