Leht: noor naine teatas, et Taavi Rõivas ahistas teda

«Kogu see lugu on täiesti absurdne, minu südametunnistus on täiesti puhas. Mitte midagi sündsusetut ei toimunud ega saanukski toimuda,» andis Rõivas süüdistuste kohta Postimehele põgusa kommentaari.

Ka varem sarnaste süüdistustega avalikkuse ees olnud

2017. aastal kirjutas Postimees, et endine peaminister Taavi Rõivas ja Eesti äridelegatsioon külastasid septembrikuus Malaisiat ja Singapuri, kust koorusid välja ka ahistamissüüdistused. Kõige tõsisema ahistamissüüdistusega olevat vahele jäänud just Rõivas.

Rõivas tegi toona ahistamiskahtluse teemal avalduse, milles teatas, et peol osalenud naisel oli tõepoolest etteheiteid ka Rõivase käitumisele. Ta tunnistas, et võis tantsida ühele naisele liiga lähedal, nii et see võis viimasele ebamugav olla, kuid ta eitas suudlemiskatset ja kätega ahistamist külmkappide vahel.

«Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud,» teatas Rõivas.

Ta möönis, et kuigi erinevate poolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti.

«Vabandan veel kord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid. Vabandan ka oma abikaasa ja laste ees, keda see kõik paratamatult haavab.»