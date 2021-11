Kohus kõrvaldas raha eest Covid-tõendeid andnud medõe töölt

«Kuivõrd ametist kõrvaldamine on prokuratuuri hinnangul kõige tõhusam viis tagamaks seda, et tervishoiutöötaja ei saaks jätkata vaktsineerimata inimestele immuniseerimise tõendite väljastamist, taotlesime kohtult tema ametist kõrvaldamist,» ütles Põhja ringkonnaprokurör Triinu Olev.

«Praeguse viirusolukorra seljatamiseks teevad meditsiinitöötajad suuri pingutusi ning kehtestatud piirangutest ja reeglitest kinnipidamisega aitavad sellele kaasa kõik inimesed. Õiguskaitseasutused töötavad selle nimel, et osa inimesi ei saaks endale võltsitud dokumendiga õigusi, mida neil tegelikult ei ole,» lisas prokurör.

Kahtlustuse kohaselt väljastas meditsiinitöötaja Covid-19 immuniseerimise tõendeid vaktsineerimata inimestele ning võttis selle eest altkäemaksu. Esialgne kahtlustus puudutab ligi 20 episoodi, kuid menetluse käigus võib see arv muutuda.

«Immuniseerimise tõend on seaduse mõttes oluline dokument, samamoodi nagu pass või ID-kaart ning tõendi võltsimine ja selle kasutamine on seaduse rikkumine. Vaktsineerimine on praegu ühiskonnas väga aktuaalne teema, mistõttu püüab politsei välja selgitada, kas keegi teenib sellega ebaseaduslikku tulu või paneb toime muid rikkumisi. Töö käigus tegime kindlaks tervishoiutöötaja, kellele kahtlustus esitati,» ütles Kübarsepp.