VIDEO JA GALERII ⟩ Alar Karis: juhtroll on liitlastel, kes on eesliinil. Eesti on valmis neid toetama

«See mida Valgevene teeb, on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Karis kinnitas, et meie ja EL ei saa sellise surve all taanduda. On selge, et Lukašenka jätkab hübriidrünnakuga. Valgevene režiim püüab migrante relvastada. Valgevene on varjamatult rünnanud Poola piiritaristut. Euroopasse pääsu ootel Valgevenesse saabunud inimesi surutakse jätkuvalt piirile. Peame olema valmis võimalikuks eskalatsiooniks. Jätkame kindlameelselt ja ühtsena Poola, Leedu ja Läti toetamist. Rünnak nende piiri vastu on rünnak ka meie piiri vastu,» lausus Karis. President arutas eile Vilniuses Läti, Leedu ja Poola riigipeadega süvenevat kriisi ja kinnitasin Eesti igakülgset toetust.