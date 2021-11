Riigikohus ei rahuldanud Meelis Kaldalu valimiskaebust

Kaldalu märkis ka, et operatsioonisüsteem Windows 7 ei ole elektroonilisel hääletamisel toetatud, valijarakendus eksitas pidevalt valijaid ja oli täis vigu, elektroonilise hääletamise propageerimiseks kasutati Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid, elektrooniline hääletamine on muutunud niivõrd laialdaseks, et on tekkinud vastuolu valimispäeva põhiseadusliku mõistega ning elektroonilise hääletamise süsteemi andmestiku hävitamiseks puudub põhiseaduslik alus.