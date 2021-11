Välisminister: sanktsioonid Valgevenele tuleb jõustada võimalikult kiiresti

Välisasjade nõukogul toonitasid välisministrid ühehäälset toetust uutele sanktsioonidele.

«Valgevene hübriidrünnaku süvenemine on selge märk, et Euroopa Liit peab olema oma reaktsioonis veenev ning näitama otsustavust. Seepärast on mul väga hea meel, et kinnitasime ühehäälselt poliitilist toetust uutele karmimatele sanktsioonidele ja kiitsime heaks Valgevene sanktsioonirežiimi aluste täiendamise,» märkis Liimets.

Välisministri sõnul on tähtis, et sanktsioonid jõustuks võimalikult kiiresti, et aidata kaasa dialoogi tekkimisele vastuseisu lahendamiseks.

Välisminister kinnitas Eesti jätkuvat solidaarsust Poola, Läti ja Leeduga. «Oleme järjekindlalt kasutanud kõiki diplomaatilisi töövahendeid, et hübriidrünnak lõppeks ja rändesurve väheneks ning oleme valmis Poolat, Lätit ja Leedut nende soovidele ja vajadustele vastavalt igati toetama,» sõnas Liimets.

Enne välisasjade nõukogu kohtus Liimets koos teiste EL-i välisministritega Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga ning pärast nõukogu osales idapartnerlusriikide ministrite kohtumisel.

«Regiooni julgeoleku tagamiseks on tähtis ka meie lähimate naabrite stabiilsus,» kommenteeris Liimets olukorda Ukrainas. «Kestva vastasseisu lahendamiseks on oluline liikuda edasi Normandia protsessi ja Minski lepete täitmisega, et anda vaenulikus tegevuses kannatanud Ukraina piirkondade inimestele tagasi nende tulevik.»

Liimets osaleb ka välis- ja kaitseministrite ühisistungil strateegilise kompassi ehk esimese EL-i strateegilise julgeolekudokumendi teemal. «Meie jaoks on oluline, et liikmesriikidel oleks ühine nägemus Euroopat puudutavatest julgeolekuohtudest ja nendele vastamisest. Strateegiline kompass peab olema küll ambitsioonikas ja mitmekülgne, aga ka realistlik ning keskenduma Euroopa Liidu tugevustele,» sõnas välisminister.