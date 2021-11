INTERVJUU ⟩ Randpere: Ansip püüab esile kutsuda siseopositsiooni

Tellijale

Kas Eesti Päevalehe väide, et Reformierakonna fraktsioon ei toetanud karmisõnalist toetusavaldust Kaja Kallasele, vastab tõele?

Küsimus oli selles, et fraktsiooni esimees Mart Võrklaev tahtis toetada Kaja Kallast ja tahtis fraktsiooniga arutada, kuidas seda sõnastada. See, et ta oli jutupunktid kirja pannud, on üks üks asi, aga see, et too avaldus oleks eeldanud fraktsiooni allkirju, on vale. Selle avalduse sisu kohta kellelgi vastuväiteid ei ole.

Väita, et fraktsioon keeldus toetamast Kaja Kallast, on vale. Väide, et fraktsioon ei mõistnud hukka Andrus Ansipi sõnavõttu, on samuti vale. Fraktsioon mõistis selle hukka ja mina mõistan selle väga hukka. Leian, et Ansip käitus väga rumalalt ja et ta sellega jätkab, ei ole arusaamatu, aga on väga taunitav.

Seega oli EPLi artiklis eksitavat informatsiooni?

Kahtlemata, sest Delfi ehitas üles narratiivi, kuidas fraktsioon ei toeta Kaja Kallast. See ei vasta tõele! Taheti ehitada üles narratiivi, kuidas erakond ei toeta peaministrit – ka see ei vasta tõele! Tõele vastab see, et erakonnas on vähemalt üks liige (võib-olla on neid mõni veel), kes on millegipärast väga kriitiline. Need, kes on kauem olnud poliitikas ja tunnevad nii Andruse kui ka erakonna hingeelu, saavad aru, miks ta on tige, aga see ei ole mingi üldine pahameel või hukkamõist Kajale või valitsusele.

Aga äkki lekitas keegi teie fraktsioonist pahatahtlikult valeinformatsiooni?

See võib ka nii olla. Mina ei tea, kas keegi lekitas ja kui palju Delfi ise lisas pealkirjadesse võlu ja valu. Minule jäi mulje, et neile meeldis narratiiv, et Kaja on üksi ja valitsus on ilma fraktsiooni toetuseta. See lihtsalt ei vasta tõele. Täielik jama.

Kas erakonna sisemine rahu on nüüd mõneks ajaks häiritud?