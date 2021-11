Võimaliku hübriidrünnaku ja migrandisurve puhul on ühe hirmuna tõstatatud Peipsi järve küsimus, mis talvel jääkihi alla mattub. Siseminister Kristian Jaani (KE) lausus pärast riigikaitse nõukogu pressikonverentsi, et Peipsi järvel on meil olemas väga hea teavituse süsteem.