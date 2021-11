Lauri: kohtuprotsess peaks olema viimane tee peresuhete reguleerimisel

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas esimesel lugemisel riigikogule eelnõu, millega soovitakse miinimumelatise määr siduda lahti alampalgast. See asendatakse edaspidi valemiga, mis võtab arvesse lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi.

Justiitsministeeriumi poolt välja töötatud valem põhineb lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringul, muutuvatel majandusnäitajatel ja võtab arvesse perede individuaalseid asjaolusid ja võimekust. Lauri sõnul on muudatuse eesmärk kõige valusamaid vaidlusi – perekonnaasjades – meie kohtutes vähendada.

«Näeme, et elatisvaidluste lahendamine kohtus on viimastel aastatel muutunud üha keerukamaks, tuues pooltele sageli kaasa suure õigusabi- ja ajakulu ning mis kõige kurvem, traumeerib selle käigus hingehaavu saanud osapooli, sealhulgas lapsi,» sõnas Lauri.

Elatise eelnõuga samal ajal menetleb riigikogu perelepituse eelnõu, mille eesmärk on samuti see, et vanemad enne kohtusse pöördumist kokkuleppele jõuaks.