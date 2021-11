OTSE ELOGA ⟩ Covid-haige: sa ei suuda mõelda, sest sul aju ka valutab

Andrus Kööpi sõnul oli tema naine vaktsineeritud, kuid tema mitte. «Nii nagu mina alguses mõtlesin, et saan selle haiguse ja põen läbi, siis tegelikult seda kellelegi ei soovita, see sööb sind just mentaalselt nii palju, et ei suuda adekvaatselt mõelda millegi peale, kui sul on see asi sees,» räägib ta.