Ratas reitingust: Keskerakonna pingutused lähevad inimestele korda

«Kasvav toetus on suur tunnustus Eestimaa elanikelt ning näitab, et meie pingutused parandada inimeste toimetulekut ja leida lahendusi Covid-19 vastases võitluses lähevad inimestele korda. Aitäh igale inimesele, kes meie meeskonda toetab!» ütles Ratas.

Tema sõnul on Keskerakond viimastel nädalatel seisnud selle eest, et riik aitaks inimestel ja ettevõtetel kasvavate energiahindadega toime tulla. «Samuti oleme püüdnud tagada, et pandeemiaga võitluses oleks suurem rõhk motiveerimisel ja toetamisel. Algusest peale on Keskerakond töötanud selle nimel, et Eestimaal oleks kõigil hea elada. Töötame sel eesmärgil nüüd ja ka edasi,» märkis Ratas.