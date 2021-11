ERRi tellitud reiting: Eesti 200 toetus tõusis EKREga võrdseks

Kõige populaarsem erakond on jätkuvalt Reformierakond, mida toetab 21 protsenti vastajatest, mis on aga kolme protsendipunkti võrra vähem kui oktoobris. Sarnaselt Reformierakonnale on oma toetust kaotanud ka EKRE, kes sai novembris 19 protsendi valijate toetuse.