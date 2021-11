Koalitsioonipartner: kõige loogilisem uus keskkonnaminister oleks Ratas

Uue ministriga seoses on mitmeid spekulatsioone. Välja on käidud praeguse rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare ja teisipäeval Pärnu linnavolikogu esimeheks valitud Andrei Korobeiniku nimi. Korobeinik kinnitas Postimehele, et tema keskkonnaministriks saada ei soovi. Savisaare intervjuust rahvusringhäälingule tema võimalikust ministrimetist midagi täpsemat ei selgunud.

Koalitsioonipartnerid peavad praeguses olukorras kõige loogilisemaks valikuks Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, kuna pidevalt on kurdetud selle üle, et võimuerakonna juht ei kuulu valitsusse. Spekuleeritud on ka teiste võimalike vangerduste üle Keskerakonna ministrite vahel, et võimaldada Ratasele mõni muu ministri koht.