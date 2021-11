Tõnis Mölder: otsus tagasi astuda on seotud tervise ja perega

Avaldame Tõnis Möldri pöördumise täismahus

Head Eestimaa inimesed!

Olen keskkonnaministrina kümne kuu jooksul panustanud Eestimaa looduse ja keskkonna hoidmisesse, tehes seda tööd pühendumusega. Selle aja sisse jäävad arvukad kohtumised huvigruppide ja inspireerivate inimestega, töised ja vahel ka tulised arutelud ning loomulikult ka lahenduste leidmine keskkonnahoidu puudutavatele väljakutsetele.

Kogu minu tegevus on kantud soovist kaitsta ja hoida meie loodust ning säilitada meie mitmekesist elukeskkonda. Keskkonnaministril on, mille eest seista; on kohti, kus tõmmata hoogu maha; on sihte, millele lisada ambitsiooni; ja on punkte, kus otsida tasakaalu. Paratamatult tuleb teemasid prioriseerida ja võtta fookusesse mõned kõige olulisemad.

Nagu ütlesin ühes oma esimestest intervjuudest ministrina, siis kõige kesksem keskkonnateema Eestis on kahtlemata metsandus. Arutelu meie rohelise kulla üle on läinud aasta-aastalt tulisemaks ja lõhe huvigruppide vahel suuremaks. Kokkulepped, kuidas üheskoos Eesti metsa kaitsta, aga samas ka majandada, ei ole ühiskonnas kerged tekkima. See on tegelikult probleem ja arvan, et üks peamisi väljakutseid on olnud leida ühisosa huvigruppide vahel, et meie Eesti metsad oleksid hoitud, jätkusuutlikud, aga ka mõistlikult majandatud.

Olulise võiduna saab siin välja tuua uue metsanduse arengukava patiseisust väljatoomise. Lõime peamiselt teadlastest koosneva metsanduse arengukava juhtkogu, kelle osalusel koostab ministeerium uue teaduspõhise arengukava, mille väljatöötamisesse on kaasatud ka erinevad huvirühmad.

Olen algusest peale töötanud selle nimel, et raiesurve riigimetsas väheneks. Selleks oleme kokku leppinud, et riik ootab RMK-lt väiksemat dividenditulu. Võrreldes käesoleva aastaga väheneb järgmise aasta dividendiootus RMK-st ligi kaheksa miljoni euro võrra.

Teise olulise teemana oli minu tähelepanu keskmes kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi poole püüdlemine. Seda näitavad meie ja Euroopa Liidu seisukohad kliimaläbirääkimistel Glasgow´s kui pingutused Eesti sees.

Eesti toetab Euroopa Liidu «Eesmärk 55» ehk Fit for 55 paketti. Oleme siseriiklikult lähiajal kokku leppimas üldeesmärkides. Seda kõike koordineerib ministeeriumide üleselt rohepoliitika juhtkomisjon.

Kliimaneutraalsuse saavutamist ei saa jätta saatuse hoolde, pealegi kaasnevad sellega ühiskonnale olulised hüved: energiatõhusamad kodud, mida on odav kütta ja jahutada; puhtam keskkond; keskkonnasõbralikum transport ning rohelisem ja tugevam energiasüsteem. Arutame praegu paketiga seonduvat huvigruppide ja ministeeriumitega, et kujundada keerulisteks läbirääkimisteks Eesti seisukohad.

Mõnikord tuleb elus langetada raskeid otsuseid. Selleks, et minna edasi, tuleb vahel astuda samm tagasi. Olen otsustanud keskkonnaministri ametist lahkuda. Otsus tagasi astuda on seotud minu tervise ja perega. Keskkonnaministri amet, aga ka eelnevad ametikohad on nõudnud minult suurt tähelepanu ja pühendumist, mille tulemusena olen jätnud iseenda tagaplaanile. Eriti on sellest mõjutatud aga lähedased. Nii olen tänaseks jõudnud arusaamisele, et on vajalik võtta hoog maha. Iseenda ja pere pärast.

Olen oma otsusest teavitanud ka erakonna esimeest ja peaministrit. Palusin erakonnal leida endale asendaja valitsusdelegatsiooni, et olulised keskkonnaküsimused ei jääks tähelepanuta. Usun, et uus minister suudab pooleliolevad projektid ja ideed ellu viia ning seista jätkuvalt keskkonda väärtustavate põhimõtete eest.

Poliitika ja keskkonnaga seotud teemad on jätkuvalt minu elus olulisel kohal ning kavatsen jätkata oma tööd riigikogu liikmena.

Tänan Keskerakonda ja erakonna esimeest Jüri Ratast usalduse ja võimaluse eest olla minister! Tänan peaminister Kaja Kallast ja Reformierakonda tugeva partnerina valitsuse koostöö eest! Minu töö peaministri ja koalitsioonipartneriga on olnud ladus ning mitmedki olulised keskkonnateemad on saanud tänu vastastikusele mõistmisele valitsustasemel lahenduse.

Tänan ka Keskkonnaministeeriumi ja selle haldusala inimesi, kellega mul oli au ja võimalus teha koostööd, ning inimesi, kes panustavad igapäevaselt meie elukeskkonna kaitsmisesse!